Juventus, nuovo sponsor per i bianconeri: accordo raggiunto, i dettagli

La Juventus ha raggiunto un nuovo accordo importante con un main sponsor di fama mondiale: i dettagli del contratto, Andrea Agnelli quanto guadagna?

La Juventus ha raggiunto un accordo con la Coca Cola per una partnership davvero importante tra due aziende davvero importanti e soprattutto di prestigio che farà in modo che il brand del logo dei bianconeri e quello della bevanda più famosa al mondo sia rinnovato. Ma non solo.

Juventus, accordo con Coca Cola: i dettagli

L’accordo commerciale di prestigio tra la Juventus e la Coca-Cola fa seguito anche al rinnovo della partnership con Jeep, due marchi davvero importanti.

Nel comunicato stampa ufficiale si fa presente che i bianconeri e la società americana sono accomunati dal fatto di essere due veri e propri leader di settore e che questo rinnovo è il simbolo di una partnership che prosegue nel corso degli anni.

