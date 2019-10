Mbappé alla Juve, Calciomercato: pronto un ingaggio stellare

Mbappé alla Juve è un sogno di calciomercato che potrebbe avverarsi nella prossima sessione estiva: per lui pronto un ingaggio straordinario, le ultime.

Kylian Mbappé sarà senz’altro l’oggetto del desiderio di moltissime squadre nella prossima sessione di calciomercato, Juventus compresa. Il ragazzo del Psg classe 1999, che sta letteralmente facendo sfracelli alla corte dei parigini, potrebbe però finire clamorosamente altrove, anche se lui non ha mai lasciato trapelare nulla di diverso rispetto alla felicità.

Mbappé alla Juventus, Calciomercato: cifre ingaggio

Il Liverpool, però, vorrebbe provare ad acquistarlo, così come i bianconeri: Paratici, se riuscirà a cedere tutti gli esuberi, l’anno prossimo potrebbe ripetere il grande colpo alla Cristiano Ronaldo, già prenotato mesi prima.

Secondo quanto riporta OK Diario dalla Spagna, infatti, per il ragazzo la Vecchia Signora avrebbe preparato ed accantonato un budget davvero elevato: oltre 20 milioni di euro netti d’ingaggio all’anno, i quali chiaramente in parte sarebbero coperti dagli sponsor che l’attuale giocatore del Paris Saint-Germain porterebbe anche a Torino.

Insomma, l’affare sembra essere di quelli colossali anche se, va detto, è ancora tutto da confermare. Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime settimane, ben consapevoli del fatto che tutto potrebbe cambiare all’improvviso: Liverpool e Real Madrid, infatti, sono alle porte e pronte all’assalto. La Juve è avvisata: Mbappé infiammerà il prossimo calciomercato.

