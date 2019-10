Calciomercato Juventus, per la difesa si pensa a Cistana del Brescia

La Juventus pensa con insistenza a un rinforzo in difesa. Il nome nuovo potrebbe essere quello di Cistana del Brescia: la situazione.

A.A.A. cercasi difensore centrale. Potrebbe essere questo il cartello idealmente appeso in casa Juventus. I bianconeri sono infatti da tempo alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato. Tanti i nomi sul taccuino di Fabio Paratici, che ultimamente però avrebbe messo gli occhi su Andrea Cistana.

Calciomercato Juventus, ecco la formula per arrivare a Cistana

Il difensore classe ’97 del Brescia sta stupendo per qualità e personalità alla sua prima stagione in Serie A. Ed è per questo che la società piemontese, secondo quando riportato da ‘Calciomercato.com’, ci avrebbe messo gli occhi da un po’ di tempo.

La Juventus starebbe monitorando Cistana ma soprattutto valutando la formula con cui poter arrivare al giocatore, convincendo il presidente dei lombardi Massimo Cellino. L’idea sarebbe quella di un’operazione in prospettiva, con il giocatore acquistato e poi lasciato al Brescia per completare il percorso di maturazione e di crescita. L’errore da non commettere è infatti quello di far bruciare le tappe al calciatore. I bianconeri avrebbero così elaborato un piano e una strategia, pensando anche a ringiovanire il reparto arretrato. L’affare potrebbe concludersi già nei prossimi mesi. E chissà che non arrivi davvero la fumata bianca.

