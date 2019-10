E’ nell’aria una tripla operazione di calciomercato Juventus con il Genoa: sul piatto tre calciatori che potrebbero trasferirsi in bianconero a gennaio.

Come sappiamo, domani sera ci sarà Juventus Genoa all’Allianz Stadium e sul piatto ci potrebbe anche essere qualcosa d’altro oltre i canonici 3 punti in palio: stiamo parlando di una possibile tripla operazione di calciomercato Juventus in sinergia con i rossoblu di Thiago Motta, il quale è subentrato da pochissimi giorni sulla panchina del Grifone per risollevare i risultati. I nomi in questione sono tre: Paolo Ghiglione, Christian Kouame e Kevin Agudelo.

Calciomercato Juventus, tripla operazione con il Genoa

Sicuramente quello che è più conosciuto è senz’altro Il secondo, che è già stato nel mirino dei calciomercato Juventus e di Paratici da ormai un anno circa, ma allo stesso tempo anche gli altri due rappresentano dei prospetti davvero interessanti.

In particolar modo Agudelo, dopo un inizio di stagione difficile passato in panchina, alla sua prima presenza con la maglia del Genoa è riuscito ad andare a segno, mentre per Ghiglione, dopo tre anni passati in prestito in Serie B, sembra essere arrivato il momento giusto per spiccare il volo. Le sue prestazioni sono infatti a dir poco stellari quest’anno. Se ne sono accorti in molti.

