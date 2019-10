Juventus Genoa probabili formazioni, quanti dubbi per Sarri

Juventus Genoa probabili formazioni: tanti dubbi per Maurizio Sarri in vista del match contro i liguri di Thiago Motta in programma stasera.

Archiviato il pareggio sul campo del Lecce, la Juventus, nel turno infrasettimanale, ospita il Genoa di Thiago Motta. Un match che si preannuncia interessante e tutto da seguire. Maurizio Sarri per questa sfida potrebbe adottare qualche cambio di formazione.

Juventus Genoa probabili formazioni, le possibili scelte di Sarri

In porta sarà di nuovo il turno di Buffon, che sostituirà Szczesny. In difesa potrebbe essere concessa una chance a Rugani e De Sciglio. A centrocampo turno di riposo per Pjanic, con Bentancur che prenderà il suo posto in regia. In attacco tornerà Cristiano Ronaldo. Dybala dovrebbe vincere il ballottaggio con Higuain e completare il reparto offensivo.

4-3-1-2 per il Genoa. La coppia d’attacco dovrebbe essere formata da Pinamonti e Kouamé. In difesa occhi puntati su Romero, che guiderà il reparto arretrato dei rossoblu. A centrocampo il faro sarà con molta probabilità Schone.

Ecco le probabili formazioni:

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. All: Sarri

Genoa (4-3-1-2): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Schone, Radovanovic, Cassata; Gümüs; Kouamé; Pinamonti. All: Thiago Motta.

