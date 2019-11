Bologna Inter formazioni ufficiali: ecco le scelte di Sinisa Mihajlovic e Antonio Conte. Ancora spazio alla coppia formata da Lautaro e Lukaku.

Bologna Inter sarà il secondo match dell’undicesima giornata di Serie A. Allo stadio Dall’Ara andrà in scena un match interessante e che potrebbe offrire molti spunti d’analisi e di riflessione.

Bologna Inter formazioni ufficiali: le scelte di Mihajlovic e Conte

i felsinei dovranno fare a meno di Medel, Tomiyasu. Destro e Dijks. Mihajlovic opta per il 4-2-3-1, con Palacio unica punta. A supporto del grande ex della sfida ci saranno Orsolini, Soriano e Sansone. A centrocampo spazio a Svanberg.

Consueto 3-5-2 per l’Inter, con Lautaro Martinez e Lukaku in attacco. Ancora out Sanchez. A centrocampo ci sarà Vecino, mentre in difesa il perno centrale sarà de Vrij.

Ecco le formazioni ufficiali di Bologna Inter:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Dzemaili, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Asamoah; Lautaro, Lukaku. All. Conte.

