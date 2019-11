Juventus, Pjanic perde un primato: chi l’ha battuto?

Miralem Pjanic ha perso un primato durante il derby Juventus Torino di ieri sera: chi l’ha battuto? Il bosniaco è stato “sconfitto” da un compagno.

Alla fine del derby Juventus Torino di ieri sera è avvenuto un fatto davvero curioso che abbiamo potuto leggere nelle statistiche: Juan Manuel Cuadrado è stato il giocatore che ha toccato più palloni di tutti tra le fila dei bianconeri, battendo anche Miralem Pjanic. Il regista bosniaco, che fino a questo momento aveva sempre detenuto questo record pressoché in tutte le gare che ha disputato, questa volta ha dovuto arrendersi al terzino.

Juventus, Cuadrado batte Pjanic: è record per lui

Pjanic ieri sera nel derby infatti ha toccato “solo”, si fa per dire, 64 palloni contro i 79 di Cuadrado che ha fatto davvero la differenza sulla fascia destra.

Sicuramente il ruolo di regista, in grado di smistare palloni per i compagni impostando l’azione, lo ha sempre aiutato, ma di certo ieri sera molte azioni sono state spostate sulla destra, senza passare dalla mediana. Il motivo era molto semplice: il Torino è stato bravo a chiudere gli spazi all’interno e, per questo motivo, la Vecchia Signora ha dovuto cercare altrove la propria fonte di gioco.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK