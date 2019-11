Lokomotiv Mosca Juventus Probabili Formazioni: cambio nel tridente

Lokomotiv Mosca Juventus Probabili Formazioni Champions League: i bianconeri di Maurizio Sarri faranno un cambio importante nel tridente d’attacco.

Dopo il successo in rimonta per 2-1 allo Stadium di Torino, la Juventus vola in Russia per giocare la prima gara del girone di ritorno di Champions League contro la Lokomotiv Mosca. Ci aspettiamo una gara complicata ma che avrà come obiettivo quello di mantenere il primato nel proprio gruppo.

Lokomotiv Mosca Probabili Formazioni: Ramsey titolare?

I bianconeri di Massimiliano Allegri per questa gara di ritorno si affideranno ad un 4-3-1-2 che potrebbe però in fase offensiva diventare 4-3-3 in fase offensiva. In porta ci sarà Szczesny, Danilo è favorito su Cuadrado e De Sciglio come terzino destro, Bonucci e De Ligt in mezzo, mentre Alex Sandro completa il reparto.

A centrocampo torna Khedira dal primo minuto insieme a Pjanic e Matuidi, mentre in avanti ci sarà un cambio: dentro Ramsey titolare dal primo minuto, con Cristiano Ronaldo e Dybala in avanti. Higuain ancora in panchina nonostante l’assist dell’ultima giornata di Serie A.

Lokomotiv Mosca (4-5-1): Guilherme; Ignatyev, Corluka, Howedes, Idowu; Joao Mario, Barinov, Murilo, Krychowiak, Miranchuk; Eder.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Dybala

