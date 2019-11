Cristiano Ronaldo furioso con Sarri lo abbiamo visto tutti alla fine di Lokomotiv Mosca Juventus quando il tecnico l’ha cambiato ancora sull’1-1 mettendo Paulo Dybala.

Cristiano non è uno che si risparmia, mai, nemmeno in amichevole. Oggi era in palla, il più pericoloso e la sostituzione è stata assurda, inconcepibile. Con grande classe ha risposto a Sarri uscendo dal campo, ma dimostrando ancora una volta di essere un grande professionista. Sarri però ancora una volta ha dimostrato di avere le idee molto confuse.

Ronaldo furioso con Sarri, Lokomotiv Juventus: si è rotto qualcosa?

Si è rotto qualcosa tra Ronaldo e Sarri? Difficile capirlo da fuori, ma c’è chi lo va dicendo ormai da molto tempo. Servirà tempo per capirlo, ma di certo questa sostituzione porterà il portoghese a dimostrare ancora una volta quello che ha già dimostrato centinaia di volte. Di certo Sarri dovrà spiegare il cambio alla fine della partita.

Del Piero a Sky Sport sottolinea: “Abbiamo visto il solito Ronaldo, che nella prima parte della stagione parte così poi cresce. Diventa devastante nella seconda parte della stagione. Speriamo non si sia arrabbiato molto Cristiano, che è un giocatore che ha sempre voglia di scendere in campo perché è competitivo”.

