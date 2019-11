Calciomercato Juventus, Pogba fa sognare i tifosi bianconeri

Si riapre la pista Paul Pogba per il calciomercato Juventus con i bianconeri pronti a mettere a segno un colpo davvero importante per il centrocampo.

A dare la sensazione che la cosa si possa fare è lo stesso calciatore che al post su Instagram di Leonardo Bonucci ha risposto con un “capitano” che sa di calciatore all’interno del progetto e in stretto contatto con i suoi ex compagni. Presto potrebbero arrivare delle novità e non è da escludere che a gennaio si possa già muovere qualcosa.

Calciomercato Juventus, si riapre la pista Pogba

Pogba rimane un obiettivo di calciomercato per la Juventus. Anche Fabio Paratici ha ammesso come i bianconeri non abbiano mai chiuso del tutto la storia con questo calciatore che a Torino è cresciuto e in bianconero si è fatto conoscere tra i grandi del calcio.

Nel 2016 poi, 3 anni dopo il suo arrivo, è tornato al Manchester United per una cifra folle. Un affare impossibile da rifiutare che ha dato la possibilità ai bianconeri di fare una grande plusvalenza. Ma come nella canzone dei Maneskin che chiedeva a Marlena di tornare a casa, ora potrebbe accadere la stessa cosa a Paul.

