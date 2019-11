Juventus Milan formazioni ufficiali: esclusione eccellente davanti

Le formazioni ufficiali di Juventus Milan ci parlano di alcune sorprese anche se ci saremmo dovuti alla fine aspettare da Maurizio Sarri un po’ di rotazioni.

Ecco le scelte:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo.

MILAN (3-4-2-1): Donnarumma; Duarte, Romagnoli, Rodriguez; Conti, Bennacer, Paquetà, Hernandez: Suso, Calhanoglu; Piatek.

Juventus Milan formazioni ufficiali: grande esclusione davanti

Il grande escluso nelle formazioni di Juventus Milan è Paulo Dybala. Alla fine il ballottaggio l’ha vinto il Pipita Gonzalo Higuain, protagonista di una grande gara contro la Lokomotiv Mosca in settimana. Non ci sarà nemmeno spazio per la Joya da trequartista visto che in quel ruolo giocherà Federico Bernardeschi.

I dubbi erano diversi ma probabilmente era questo quello che più assillava la testa di Maurizio Sarri. In mezzo al campo invece ha avuto la meglio Rodrigo Bentancur di Sami Khedira con il centrocampo che ne dovrebbe guadagnare in tecnica e rapidità. La gara può sembrare dalle modeste motivazioni se si guardano le classifiche delle due squadre. Va ricordato che si tratta pur sempre del match tra le due squadre più titolate del nostro calcio.

