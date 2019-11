Lite Sarri Ronaldo, Juventus Milan: la reazione al cambio

Lite Sarri Ronaldo nel momento del cambio durante Juventus Milan per fare entrare Paulo Dybala. La reazione del portoghese alla sostituzione.

Nel momento dell’uscita dal campo di Cristiano Ronaldo, che è stato sostituito per la seconda partita consecutiva per far entrare Paulo Dybala, la reazione del portoghese è stata ancora negativa: CR7 infatti avrebbe detto qualcosa in portoghese rivolto al tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri, almeno secondo quanto riportato da Sky. Che cos’avrà detto? Ennesima lite in pochissimo tempo per i due?

Lite Sarri Ronaldo, Juventus Milan: reazione al cambio

Si potrebbe pensare che la lite Sarri Ronaldo in Juventus Milan, dopo quella accaduta durante la gara di Champions League contro il Cska Mosca, sia da ricercarsi in un piccolo infortunio del portoghese, ma in realtà potrebbe esserci anche altro sotto.

Semplicemente, potrebbe trattarsi di una mera scelta tecnica: Cristiano Ronaldo infatti quest’oggi non è stato brillante e la sua uscita è semplicemente da vedere come una scossa verso la squadra.

