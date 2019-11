Nei primi minuti di Juventus Milan De Ligt è stato protagonista di un intervento molto duro su Piatek: era rosso oppure no? Il web si divide.

Inizia già a fare discutere l’intervento di De Ligt su Piatek a pochissimi minuti dal fischio d’inizio di Juventus Milan di questa sera. Il difensore centrale classe 199, infatti, è stato protagonista di un tackle davvero duro sull’attaccante dei rossoneri che non è stato tuttavia nemmeno sanzionato dall’arbitro ma sul web c’è già chi esprime la propria sentenza: era da cartellino rosso oppure no?

De Ligt su Piatek, Juventus Milan: intervento da rosso?

Al momento, ma dovremo rivederlo a fine partita, l’intervento non ci è sembrato particolarmente sanzionabile dal momento che il difensore ex Ajax ha preso il pallone salvo poi colpire, chiaramente, il giocatore anche con il busto.

Il motivo di questo contatto però va ricercato nel fatto che, come si suol dire, il calciatore non può “smaterializzarsi”. Il direttore di gara, comunque, non l’ha nemmeno considerato falloso motivo per il quale a nostro parere non era da considerare falloso: né cartellino rosso né quello giallo.

