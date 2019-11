Calciomercato Juventus, idea Ruben Neves: il Wolwes fissa il prezzo

La Juventus ha messo gli occhi su Ruben Neves, portoghese di proprietà del Wolverhampton. Gli inglesi fissano il prezzo per la cessione.

La Juventus continua a sondare il terreno per eventuali rinforzi. L’obiettivo della società bianconera è quello di accrescere il livello della rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Uno dei nomi su cui avrebbe messo gli occhi la dirigenza piemontese sarebbe quello di Ruben Neves.

Ruben Neves, ecco il prezzo del portoghese

Il portoghese, di proprietà del Wolverhampton, avrebbe stuzzicato la fantasia di Paratici, con tanto di scout inviati per visionarlo più da vicino. Il problema più grande però, secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, resterebbe la valutazione del cartellino. Il 22enne infatti non ha alcuna clausola rescissoria e quindi per acquistarlo servirà trattare direttamente con il club inglese. E quest’ultimo non sembra avere alcuna intenzione di cedere il giocatore e di fissare un prezzo.

Ruben Neves, per caratteristiche tecniche, qualità e personalità che mostra in campo, è uno dei migliori registi in circolazione, vista anche la sua giovane età. La trattativa per portarlo a Torino sarà tutt’altro che semplice. Un alleato potrebbe essere il suo procuratore, che è quel Jorge Mendes che molto spesso è stato in grado di mettere in atto grandi operazioni. Questa è senza alcun dubbio la speranza della Juventus.

