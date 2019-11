Emre Can il Bayern Monaco fa sul serio per il tedesco

Emre Can è ormai a un passo dall’addio alla Juventus. Il Bayern Monaco sembra infatti fare sul serio per il centrocampista tedesco.

Emre Can oramai è un vero e proprio separato in casa. Ed è per questo che il centrocampista tedesco potrebbe lasciare la Juventus già a gennaio, quando il mercato riaprirà dei battenti. L’ex Liverpool è ormai ai margini della rosa, essendo anche stato escluso dalla lista per la Champions League, e un addio appare ormai inevitabile.

Emre Can, il Bayern Monaco fa sul serio

Emre Can ha bisogno di trovare continuità, anche perché in ballo c’è la convocazione ai prossimi Europei con la sua Germania. Ed è proprio dalla terra teutonica che potrebbe arrivare un’importante novità. Infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de il Corriere dello Sport’, sul centrocampista ci sarebbe il Bayern Monaco.

I tedeschi dovranno però fare attenzione alla concorrenza, rappresentata da Borussia Dortmund, Barcellona, Psg e Manchester United. L’obiettivo della Juventus, sempre secondo quanto rivelato dal noto quotidiano sportivo romano, sarebbe quello di incassare 40 milioni. Il tutto sarebbe legato alla clausola rescissoria di 50 milioni di euro, che scatterà però a partire dalla prossima estate.

