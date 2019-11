Calciomercato Juventus, Buffon rinnova per un anno?

Il futuro di Buffon è ancora tutto da decidere. L’estremo difensore potrebbe però rinnovare il suo contratto con la Juventus per un altro anno.

In questo primo scorcio di stagione, quando è stato chiamato in causa ed è sceso in campo, Gigi Buffon ha dimostrato di poter dare ancora tanto alla causa Juventus. Basti pensare alla parata effettuata all’ultimo respiro contro il Bologna per rendersi conto di questo. Il futuro dell’estremo difensore è però ancora tutta da decifrare e da decidere, visto il suo contratto in scadenza nel giugno del 2020.

Calciomercato Juventus, Buffon tra ritiro e rinnovo

Ritiro o rinnovo per un altro anno: è questo il grande dubbio che attanaglia Buffon. Infatti, pur avendo perso la titolarità a favore di un intoccabile e sempre più fondamentale Szczesny, il buon Gigi sembra non avere alcun voglia di smettere di giocare e di appendere gli scarpini al chiodo.

Il 41enne potrebbe quindi restare per un altro anno la Juventus da secondo, cercando di battere ancora altri record. D’altronde la sua fame e la sua determinazione sono sempre le stesse. E la società bianconera l’ha capito fin da quando ha deciso per il suo ritorno dopo la stagione al Paris Saint-Germain.

