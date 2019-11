Calciomercato Juventus, che futuro per Pjaca? Tante le pretedenti

Fermato da tanti infortuni, Marko Pjaca potrebbe cercare fortuna altrove nel mercato di gennaio. Ecco le possibili destinazioni.

Sfoltire la rosa. Senza alcun dubbio è questo l’obiettivo della dirigenza della Juventus in vista del mercato di gennaio. Tanti i giocatori che potrebbero lasciare i bianconeri per andare a cercare fortuna altrove. Tra questi c’è sicuramente Marko Pjaca. L’avventura del croato in terra piemontese è stata a dir poco sfortunata, visti i numerosi infortuni e i continui problemi fisici. Ora però per lui è tempo di rimettersi in gioco e di provare a ripartire.

Calciomercato Juventus, che futuro per Pjaca?

L’ex Dinamo sembra non rientrare più nei piani della Vecchia Signora, che quindi potrebbe decidere di cederlo per recuperare, quantomeno in parte, l’investimento fatto. Il futuro di Pjaca potrebbe essere però ancora in Italia e in Serie A.

Infatti, come riportato e rivelato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere di Torino, sul croato ci sarebbe l’interesse di Bologna, Genoa e Sampdoria. Insomma, sarebbero tre le squadre sulle tracce del 24enne. La speranza per lui è che i problemi di natura fisica siano finalmente risolti, in modo da poter giocare con continuità e mettere in mostra quelle qualità che, fino a oggi, si sono viste soltanto a sprazzi.

