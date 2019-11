Perin lascia la Juventus, Calciomercato: il Milan sul portiere?

Perin è uno di quei giocatori che sembrano destinati a lasciare la Juventus già nel mese di gennaio. E sull’estremo difensore ci sarebbe il Milan.

Difficile definire l’avventura di Mattia Perin con la maglia della Juventus. Il portiere, arrivato l’anno scorso dal Genoa, non è mai riuscito a giocare con continuità e ora è finito dietro nelle gerarchie. Il motivo? Oltre alla concorrenza, l’estremo difensore ha dovuto fare i conti con numerosi guai fisici. E sono stati proprio questi ultimi ad avere bloccato il suo trasferimento al Benfica la scorsa estate.

Perin lascia la Juventus, Calciomercato: il Milan ci pensa

Ora però la situazione sembra essersi risolta e Perin potrebbe cercare fortuna altrove già nel mercato di gennaio, Tra le possibili destinazioni, secondo quanto riportato e rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, potrebbe esserci addirittura il Milan.

I rossoneri infatti sarebbero alla ricerca di un sostituto di Donnarumma, che ormai appare a un passo dall’addio. E sul portiere della Nazionale ci sarebbe proprio il corteggiamento della Juventus. Insomma, l’asse Torino-Milano potrebbe diventare caldo a suon di portieri. Ma soprattutto l’ex Genoa potrebbe finalmente tornare a scendere in campo. A 27 anni le chance per lui di mettersi in mostra ci sono ancora tutte.

