Calciomercato Juventus, William si allontana?

Willian è da tempo nel mirino della Juventus. Il brasiliano, che difficilmente rinnoverà con il Chelsea, sembra però allontanarsi.

La Juventus è alla ricerca di quelli innesti utili per aumentare la rosa a disposizione. Alcuni innesti potrebbero arrivare a parametro zero. Ed è per questo che l’attenzione della Juventus è concentrato su Willian, in uscita dal Chelsea.

Calciomercato Juventus, Wilian arriva a parametro zero?

Come riportato dal tabloid britannico ‘The Sun’, infatti, il brasiliano avrebbe confidato ad alcuni suoi amici più di non aver alcuna intenzione di rinnovare il suo contratto con i londinesi. Le trattative si sarebbero ormai arenate. Inutili i tentativi degli inglesi, convinti a trattenere il verdeoro, visto anche che Lampard era tornato a schierarlo titolare.

Insomma, Willian potrebbe arrivare a parametro zero e la Juventus sarebbe pronta a sfruttare questa grande occasione. In realtà però la squadra favorita nella corsa al 31enne sembrerebbe essere il Barcellona. Il giocatore infatti preferirebbe la Liga alla Serie A. Un obiettivo che sfuma per i bianconeri? Difficile dirlo, ma le sensazioni non sembrano essere positive. A Paratici il compito di provare a convincere Willian a sbarcare a Torino. D’altronde nel mercato nulla è impossibile.

