Ramsey, doppietta con la Nazionale. Sabato sarà titolare?

Doppietta con la Nazionale gallese per Aaron Ramsey. Ora il centrocampista della Juventus si candida per una maglia da titolare con l’Atalanta.

Protagonista da titolare e con la maglia numero 10 sulle spalle. Aaron Ramsey ha vestito i panni dell’autentico trascinatore e, con una sua doppietta, ha guidato il Galles nella vittoria contro l’Ungheria. Un successo che vale la qualificazione ai prossimi Europei. E ora il centrocampista della Juventus tornerà alla Continassa, candidandosi per una maglia da titolare nel match contro l’Atalanta.

Ramsey, una doppietta che rilancia il gallese

Ora toccherà a Sarri gestire le forze a disposizione e decidere. Difficile però lasciare in panchina un Ramsey così in forma e così decisivo. In questi giorni l’allenatore dei bianconeri ha però apprezzato i progressi, la crescita e la grande condizione di Douglas Costa. Occorrerà quindi studiare e trovare una soluzione per sfruttarli entrambi.

Possibile l’utilizzo del gallese come mezzala, viste anche le condizioni non perfette di Pjanic. Dubbi, domande che troveranno risposta soltanto all’ultimo minuto. L’unica certezza è che forse Ramsey è finalmente pronto a prendersi la Juventus e a caricarsela sulle spalle. La difficile trasferta di Bergamo può davvero rappresentare la svolta.

