Milan Napoli formazioni ufficiali: ecco le scelte di Pioli e Ancelotti per il match di San Siro, in programma alle ore 18.

Sfida tra deluse. Può senza alcun dubbio esser presentato così il match tra Milan e Napoli. Allo stadio San Siro si giocherà il secondo anticipo del sabato, con fischio d’inizio alle ore 18.

Milan Napoli formazioni ufficiali: le scelte di Pioli e Ancelotti

I rossoneri ritrovano Musacchio al centro, mentre sulla destra Conti vince il ballottaggio con Calabria. A centrocampo, assente Bennacer, in regia ci sarà Biglia, con Paquetà e Krunic ai lati. In attacco non ci sarà Calhanoglu ed ecco che, con Suso e Piatek, giocherà Bonaventura, che batte la concorrenza di Rebic.

Ancelotti invece conferma il 4-4-2 con Insigne e Lozano in avanti. Panchina quindi per Mertens. A centrocampo recupera Allan, mentre in difesa la sorpresa è Luperto sulla fascia sinistra.

Ecco le formazioni ufficiali:

Milan (4-3-3): G.Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Biglia, Krunic; Suso, Piatek, Bonavaentura. All.: Pioli.

Napoli(4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Luperto; Elmas, Zielinski, Allan, Ruiz; Insigne, Lozano . All.: Ancelotti.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK