Gigio Donnarumma alla Juventus sembra essere un’operazione di calciomercato ormai ben avviata per volontà dell’agente Mino Raiola.

Secondo SportMediaset pare che il dirigente sia pronto a un blitz a Milano per chiudere l’affare oltre a quelli in grado di portare in rossonero Zlatan Ibrahimovic e Moise Kean. Staremo a vedere se si riuscirà a trovare un accordo con la squadra rossonera ora proprietaria del cartellino.

Donnarumma alla Juventus, Calciomercato: Szczesny ceduto?

Donnarumma alla Juventus è in grado di scuotere il calciomercato italiano. Il portiere però potrebbe portare alla clamorosa cessione di Szczesny che sta facendo davvero molto bene. Certo che la differenza di età potrebbe essere anche una cosa importante.

Sul portiere polacco ci sono diversi club importanti, pronti ad offrirgli delle cifre importanti. Tek sta vivendo una grandissima stagione, dimostrando di essere tra i portieri più forti del mondo.

