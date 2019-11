Demiral alla Juventus, Calciomercato: due club su di lui

Merith Demiral potrebbe lasciare la Juventus nel mercato di gennaio. Due i club interessati al difensore turco: la situazione.

Merith Demiral sta trovando pochissimo spazio nella Juventus. Il difensore turco, arrivato in estate dal Sassuolo, è chiuso da Bonucci e de Ligt. Ed è per questo che un suo addio a gennaio sembra un’ipotesi abbastanza probabile e percorribile. D’altronde le pretendenti non sembrano di certo mancare.

Calciomercato Juventus, due club su Demiral

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, su Demiral ci sarebbe il forte interesse del Milan, che ci aveva già provato in estate e che è sempre alla ricerca di un difensore. I bianconeri avrebbero aperto alla cessione, ma non sembrerebbero essere disposti a scendere sotto i 18 milioni di euro e ad accettare la formula del prestito secco. I rossoneri potrebbero ricavare i soldi dalla cessione di Ricardo Rodriguez, che appare destinato a finire in Inghilterra o in Germania.

Sul 21enne ex Sassuolo ci sarebbe però anche l’Arsenal. I Gunners, secondo quanto rivelato e raccontato dai media inglesi, sarebbero disposti a mettere sul piatto una cifra molto importante per convincere la Juventus a cedere il proprio giocatore. Insomma, il futuro del centrale della Juventus potrebbe decidersi a breve. Demiral è pronto a cercare fortuna altrove.

