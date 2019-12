Infortunio Khedira, ora Emre Can diventa fondamentale

L’infortunio di Khedira potrebbe cambiare le carte in tavola in casa Juventus sul calciomercato di gennaio. Potrebbe infatti essere rivista la posizione di Emre Can. Quest’ultimo potrebbe rientrare nella lista Champions a gennaio e dunque diventare nuovamente importante e al centro del progetto bianconero. Di recente sostituito la Juventus non si priverà di lui se dovesse diventare difficile affidarsi alla condizione fisica di Sami Khedira.

Emre Can era partito titolare nella sfida contro il Sassuolo, senza riuscire però a incidere e sostituito da Maurizio Sarri alla fine del primo tempo. Nonostante questo è un ragazzo dalla grande personalità e che può fare la differenza. Vedremo se la società deciderà davvero di trattenerlo a Torino dove al momento non si è molto sicuri neanche delle condizioni di Adrien Rabiot arrivato in estate a parametro zero dal Paris Saint German.

