Tonali alla Juventus, Calciomercato: il Brescia prende una decisione

Tonali è uno dei protagonisti di questa stagione di Serie A. Il centrocampista del Brescia interessa alla Juventus: ecco la situazione.

Alla sua prima stagione in massima serie, Sandro Tonali sta dimostrando qualità e personalità. Il centrocampista, che è stato tra i trascinatori del Brescia nella passata stagione che è valsa la promozione in Serie A, sta stupendo tutti e ha convinto anche Roberto Mancini, che ha deciso di convocarlo in Nazionale. Il classe 2000 ha ovviamente attirato su di se l’interesse di tanti club.

Calciomercato Juventus, Tonali già a gennaio?

Insomma, le voci di mercato continua a susseguirsi e a non fermarsi. Tonali è stato inserito nella lista dei desideri di tante società di Serie A, tra cui anche la Juventus. I bianconeri infatti, come sottolineato da ‘Il Corriere dello Sport’, sarebbero in cerca di un ricambio in quella zona del campo, viste soprattutto le possibili cessioni a centrocampo.

La vera novità però, secondo quanto riportato e rivelato dal noto quotidiano sportivo, sarebbe la disponibilità del Brescia a cedere Tonali già nel mese di gennaio, quando il mercato riaprirà i battenti. I lombardi vorrebbero però 40 milioni di euro. Una cifra importante, ma che sicuramente sarebbe un ottimo investimento per il futuro. Insomma, tutto appare in evoluzione.

