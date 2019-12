Gol annullato Ronaldo durante Leverkusen Juventus con l’arbitro che ha deciso di rimandare il momento in cui la gara in questione verrà sbloccata.

La rete era nata da una grandissima giocata di Federico Bernardeschi in grado di liberarsi con un dribbling di tre avversari. Poi è stato delizioso il passaggio dentro per Ronaldo che ha calciato di prima intenzione facendo palo gol. Una rete che ha permesso alla squadra bianconera solo di illudersi di essere passata in vantaggio fino al momento della bandierina alta per il fuorigioco.

Gol annullato Ronaldo, giusta la decisione dell’arbitro?

Gol annullato Ronaldo in maniera giusta. La decisione presa dall’arbitro è ineccepibile e si sono rispettate le indicazioni legate al fuorigioco. Infatti non si deve fischiare fino a che l’attaccante ha concluso l’azione. Questo perché in caso di errore del guardalinee la decisione potrebbe essere invertita dal Var.

In questo caso non c’è stato bisogno visto che il fuorigioco era evidente anche se dal campo Ronaldo ha dimostrato un po’ di dispiacere. Non si sarebbe infatti mai aspettato di vedere la bandierina alta, considerando per lui quell’azione come assolutamente regolare. Staremo a vedere cosa accadrà da qui alla fine della partita.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK