Juventus Udinese probabili formazioni, Sarri ripesca un giocatore dimenticato

Juventus Udinese probabili formazioni nelle quali Maurizio Sarri potrebbe decidere di ripescare un calciatore fino a questo momento un po’ dimenticato.

Emre Can infatti dovrebbe tornare titolare in mezzo al campo a causa della squalifica di Miralem Pjanic. Attenzione però a Rodrigo Bentancur che potrebbe tornare già tra i convocati. Ecco le probabili:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, Stryger Larsen; Okaka, Lasagna. All. Gotti

Le probabili formazioni di Juventus Udinese ci potrebbero portare a diverse situazioni importanti in mezzo al campo. Le squalifiche di Miralem Pjanic e Juan Cuadrado possono cambiare il piano. Mezzala infatti dovrebbe esserci Emre Can che fino a quest’anno ha giocato poco, messo in panchina dal tecnico e addirittura fuori dalla lista Champions.

