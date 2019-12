Champions league, ottavi di finale: tutti gli accoppiamenti

Tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League che sono usciti dal sorteggio di Nyon: chi affronteranno Juventus, Napoli e Atalanta?

Ecco tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale:

Borussia Dortmund-Psg

Real Madrid-Manchester City

Atalanta-Valencia

Atletico Madrid-Liverpool

Chelsea-Bayern Monaco

Lione-Juventus

Tottenham-Lipsia

Napoli-Barcellona

Scontro con il proprio passato per Tuchel che affronterà, con il Paris Saint-Germain, il suo recente passato, ossia i tedeschi del Borussia. Sfida ad altissimo valore quella tra i Blancos contro i Citizens, un anticipo vero e proprio della finale. Sorteggio relativamente fortunato per la Dea che se la dovrà necessariamente vedere con il Valencia: per Gasperini poteva andare peggio. Insomma, c’è la possibilità di passare, i nerazzurri possono giocarsela. Simeone invece dovrà vedersela con i Reds del Liverpool in una sfida che varrebbe quantomeno una semifinale. I favoriti sono gli inglesi, ma staremo a vedere. Poteva andare decisamente meglio al Chelsea che farà una rivincita della finale del 2012 persa ai calci di rigore contro il Bayern. Sorteggio fortunatissimo per la Juventus che pesca l’avversario più facile, ossia il Lione. E’ andata bene anche agli Hotspur che se la dovrà vedere con il Lipsia. Discorso difficilissimo ed in salita per il Napoli che pesca il Barça.

Quest’oggi a Nyon si svolgeranno i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League in cui Juventus, Napoli ed Atalanta scopriranno quali saranno i prossimi avversari nella seconda fase di questa competizione internazionale.

Ovviamente, come accade sempre, le formazioni a seconda del proprio posizionamento nella fase a gironi sono state suddivise in due gruppi: teste di serie e non teste di serie.

Nel primo raggruppamento sono contenute le compagini che sono arrivate al primo posto nel proprio girone, mentre nell’altro coloro che si sono piazzati secondi. I bianconeri saranno quindi teste di serie, mentre Napoli e Atalanta no.

Champions League ottavi di finale: teste di serie chi sono?

Ecco chi saranno le teste di serie nel sorteggio degli ottavi di Champions League:

Barcelona (ESP: Gruppo F)

Bayern (GER: Gruppo B)

Juventus (ITA: Gruppo D)

Lipsia (GER: Gruppo G)

Liverpool (ENG, detentori: Gruppo E)

Manchester City (ENG: Gruppo C)

Paris (FRA: Gruppo A)

Valencia (ESP: Gruppo H)

Queste invece saranno le non teste di serie:

Atalanta (ITA: Gruppo C)

Atlético (ESP: Gruppo D)

Borussia Dortmund (GER: Gruppo F)

Chelsea (ENG: Gruppo H)

Lyon (FRA: Gruppo G)

Napoli (ITA: Gruppo E)

Real Madrid (ESP: Gruppo A)

Tottenham Hotspur (ENG: Gruppo B)

Come sempre, lo ricordiamo, in questa fase due formazioni della stessa nazionalità non si potranno affrontare.

