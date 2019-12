Pagelle Sampdoria Juventus: tutti i voti della partita

Tutti i voti dei bianconeri scesi in campo quest’oggi e le pagelle Sampdoria Juventus. Chi ha giocato bene e chi è stato bocciato nella gara di Marassi.

Ecco tutti i voti dei giocatori bianconeri scesi in campo quest’oggi nel turno infrasettimanale di Serie A: le pagelle di Sampdoria Juventus.

Leggi anche: Ronaldo lascia la Juventus? La stampa spagnola cambia idea

Buffon 6.5

Danilo 6.5

Bonucci 6.5

Demiral 6.5

Alex Sandro 7.5 (81′ De Sciglio s.v.)

Rabiot 6

Pjanic 6.5

Matuidi 7

Dybala 8 /76′ Douglas Costa 6.5)

Ronaldo 8

Higuain 6.5 (68′ Ramsey 6.5)

Pagelle Sampdoria Juventus: voti calciatori bianconeri

C’era grande attesa per questa giornata di Serie A dopo il contro sorpasso dei bianconeri di Maurizio Sarri ai danni dell’Inter in classifica di settimana scorsa. Il mezzo passo falso dei nerazzurri aveva portato la Vecchia Signora ad approfittare e tornare in testa alla classifica.

C’era, quindi, molta tensione in Cristiano Ronaldo e compagni: non si può sbagliare, non ci si poteva permettere un risultato differente se non la vittoria.

Leggi anche: Ronaldo torna in Francia, il video fa il giro del web

Nelle pagelle di Sampdoria Juve si capisce chiaramente che qualcosa non è andato ma, allo stesso tempo, c’è sicuramente un margine di miglioramento da parte dei bianconeri scesi in campo, soprattutto in relazione al fatto che torneranno, poco a poco, moltissimi titolari.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK