Chiuso da Szczesny e Buffon, il futuro di Perin sarà senza alcun dubbio lontano da Torino. Ecco la sua possibile destinazione.

Mattia Perin è uno di quei giocatori che sembra essere destinato a lasciare la Juventus nel mercato di gennaio. Il portiere è infatti chiuso da Szczesny e Buffon e non sta trovando spazio. In estate era destinato al Benfica, ma qualche problema fisico ha bloccato la trattativa fino a farla definitivamente saltare. Ora quale potrebbe essere la sua destinazione?

Perin lascia la Juventus, Calciomercato: scelta la destinazione?

Stando alle ultime indiscrezioni e voci, l’estremo difensore potrebbe tornare al Genoa. L’operazione potrebbe andare in porto già in questi giorni ed essere poi ufficializzata dopo la pausa natalizia. Alla Juventus dovrebbe andare una cifra vicina ai dieci milioni di euro.

Già dai primi giorni di gennaio quindi Perin dovrebbe tornare sotto la Lanterna per ricominciare la preparazione con i suoi nuovi, o in certi casi ex, compagni, L’obiettivo del portiere è quello di giocare con continuità per conquistarsi una convocazione per l’Europeo che si disputerà la prossima estate. Il Genoa può senza alcun dubbio essere la squadra giusta per riuscirci. Insomma, un altro addio in casa Juventus sembra essere dietro l’angolo. Lo sfoltimento della rosa sta per entrare nel vivo.

