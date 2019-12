Emerson Palmieri sembra essere il nome individuato dalla Juventus per rafforzare la fascia. Affare per gennaio o per la prossima estate?

A.A.A. cercasi rinforzi per le fasce. Questa prima parte di stagione, ma soprattutto le ultime partite disputate, hanno messo in mostra le lacune della Juventus in quella zona del campo. I soli Alex Sandro, De Sciglio e Danilo non sembrano essere sufficienti per una squadra che vuole lottare ai vertici in campo internazionale. E l’invenzione di Cuadrado terzino può mascherare solo in parte alcuni limiti.

Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri per la fascia

Ed è per questo che la società bianconera, già nel mercato di gennaio, oramai sempre più alle porte, potrebbe fiondarsi alla ricerca di un rinforzo proprio in quella zona del campo. Il nome in cista alla lista dei desideri di Paratici sarebbe quello di Emerson Palmieri.

Il problema però, secondo quanto evidenziato da ‘La Stampa’, sarebbe la volontà del Chelsea, proprietaria del cartellino. I londinesi infatti difficilmente lasceranno partire l’ex Roma già nella sessione invernale. La trattativa, per quanto difficile, appare più fattibile la prossima estate. Attenzione inoltre alla concorrenza, rappresentata soprattutto dall‘Inter. Insomma, l’affare appare complicato, ma la Juventus sarebbe già al lavoro per limare distanze e dettagli.

