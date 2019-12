Meunier alla Juventus, Calciomercato: scambio con il Psg?

Meunier potrebbe essere l’obiettivo della Juventus per il mercato di gennaio. Possibile scambio con il Paris Saint-Germain?

Sarà un mercato molto particolare quello di gennaio per la Juventus. I bianconeri infatti dovranno innanzitutto risolvere alcune situazioni spinose, come quella di Mario Mandzukic. Soltanto dopo aver chiuso il capitolo cessioni, la società piemontese potrà provare a mettere a segno un colpo importante.

Calciomercato Juventus, Meunier il vero obiettivo per gennaio?

Paratici potrebbe soprattutto concentrarsi sulla ricerca di un terzino. E infatti in quella zona del campo che la Juventus ha messo in mostra le maggiori lacune. Il nome più caldo, secondo quanto evidenziato da ‘Il Corriere dello Sport’, potrebbe essere quello di Thomas Meunier. Il belga, che difficilmente rinnoverà il suo contratto con il Psg, è da tempo nel mirino dei bianconeri e questa potrebbe davvero essere l’occasione buona.

Il tutto per di più potrebbe essere semplificato dall’interesse dei parigini per Mattia De Sciglio. L’ex Milan vorrebbe avere maggiore spazio per conquistarsi la convocazione di Roberto Mancini per i prossimi Europei. Ed ecco dunque che potrebbe profilarsi uno scambio di mercato: Meunier a Torino e De Sciglio a Parigi. Molto più che un’idea? Gennaio ci darà la tanto attesa risposta.

