Moise Kean è uno dei giocatori che sembra esser destinato a fare chiarezza sul suo destino nel mese di gennaio. Ecco le ultime.

Moise Kean è tra i giocatori che potrebbero essere grandi protagonisti nel mercato di gennaio. L’attaccante ha infatti deluso le aspettative in questa prima parte di stagione con la maglia dell’Everton. Quale sarà quindi il suo futuro e il suo destino?

Calciomerrcato Juventus, deciso il futuro di Moise Kean

Sul 19enne ci sarebbe l’interesse di alcune squadre. Tra queste ci sarebbe la Roma, intenzionata a riportare l’attaccante classe 2000 in Italia. L’ex Juventus alla fine però potrebbe restare in Premier League e cercare di imporsi nel 2020. Infatti, secondo quanto riportato e rivelato da ‘The Indipendent’, Ancelotti potrebbe decidere di tenere il giocatore verso cui nutre una notevole stima.

Kean vorrebbe rimanere all’Everton anche per ripagare l’investimento fatto in estate dalla società britannica. Le voci sul suo conto però non sembrano arrestarsi. Il buon Moise, nonostante la delusione della seconda parte del 2019, continua dunque ad affascinare e a stuzzicare. La giovane età e dalla sua parte e rafforza le sensazioni secondo cui il giovane potrebbe esplodere o comunque mettere in mostra le sue indubbie e indiscusse qualità. Quelle che hanno convinto l’Everton a dargli ancora fiducia.

