Infortunio Higuain a Torino c’è preoccupazione visto che mancano tre giorni alla sfida Roma Juventus allo Stadio Olimpico di domenica sera prossima.

Il Pipita si è fermato per affaticamento muscolare e non è stato dunque presente nell’allenamento di oggi. Difficile capire se sarà dunque titolare domenica quando al suo posto dovrebbe esserci Paulo Dybala vicino a Cristiano Ronaldo. Dietro le punte invece sarà il momento di vedere uno tra Aaron Ramsey e Federico Bernardeschi.

Infortunio Higuain, Roma Juventus a serio rischio

Infortunio per Higuain che non dovrebbe comunque tenerlo fermo per un tempo lunghissimo. Resta da sottolineare come il calciatore argentino stia vivendo una grandissima stagione dopo le difficoltà incontrate l’anno scorso tra Milan e Chelsea. In questa stagione invece ha trovato continuità e segnato diversi gol pesanti come quelli contro Napoli e Inter.

Il Pipita ha ritrovato la convinzione dei giorni migliori, quelli nei quali era anche riuscito a segnare 36 gol in una stagione di Serie A diventando il miglior marcatore di sempre in una singola annata del nostro campionato. Giocatore dotato di grande personalità è tornato al gol lunedì, quando entrato dalla panchina ha superato Robin Olsen portiere del Cagliari con un tiro preciso e potente da fuori area. La stagione è ancora lunga, ma Higuain troverà sicuramente il suo spazio.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK