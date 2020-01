Il futuro di Adrien Rabiot è ancora tutto da decidere e da scoprire. Il centrocampista francese lascerà la Juventus già a gennaio?

Adrien Rabiot e uno dei giocatori che sta maggiormente deludendo in questa stagione. La Juventus aveva puntato molto su di lui, acquistandolo a parametro zero. Visto il suo rendimento di certo non eccezionale, il suo futuro al momento è tutto da capire. Sarà addio già in questo calciomercato di gennaio?

Rabiot lascia la Juventus, Calciomercato: deciso il futuro?

Difficilmente comunque il transalpino lascerà Torino in questa sessione invernale. La dirigenza della società piemontese avrebbe deciso di darle ancora una possibilità. D’altronde, nelle ultime partite del 2019, qualche segnale da parte sua c’era senza alcun dubbio stato.

A poter cambiare le carte in tavola, secondo quanto evidenziato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, potrebbe essere soltanto un’offerta irrinunciabile. Su Rabiot, secondo quanto rivelato dalle ultime voci di calciomercato, dovrebbe esserci l’Everton. Ancelotti, allenatore degli inglesi, avrebbe scelto di fare un po’ di spesa in Seria A e il centrocampista della Juventus sarebbe uno dei nomi sul taccuino. Ma servirà una proposta importante. Una proposta a cui è davvero difficile dire di no.

