Rabiot all’Arsenal, Calciomercato Juventus: arriva l’offerta

Adrien Rabiot all’Arsenal è un affare di calciomercato Juventus che sta prendendo sempre più forma: è arrivata l’offerta da parte dei Gunners, i dettagli.

Adrien Rabiot ha deluso parecchio le aspettative in questi primi sei mesi alla Juventus: il centrocampista classe 1995, arrivato nel bel mezzo dell’entusiasmo dei tifosi che vedevano in lui un titolare inamovibile nonché un grandissimo top player in grado di fare la differenza in mediana, non ha mai fatto differenza trovando non solo pochissimo spazio ma non riuscendo mai nemmeno a convincere gli scettici.

Sul suo talento cristallino, però, nessuno ha mai avuto nulla da ridire e, per questo motivo, il nazionale francese ha già moltissime richieste per questo calciomercato di gennaio.

Su tutti sembra proprio che l’Arsenal voglia cercare di valorizzarlo nuovamente: ci riuscirà oppure no? Intanto sembra essere arrivata una primissima offerta che, tuttavia, non sembra proprio soddisfare la Vecchia Signora.

Rabiot all’Arsenal, Calciomercato Juventus: cifre offerta

La prima offerta dell’Arsenal per cercare quantomeno di strappare Adrien Rabiot alla Juventus è di circa 30 milioni di euro. Preso a parametro zero dopo la scadenza naturale del suo contratto con il Paris Saint-Germain, si tratterebbe per la Vecchia Signora di una plusvalenza compiuta a tempo di record.

I bianconeri, tuttavia, non sembrano affatto essere convinti di questa cifra valutando il ragazzo almeno 45 milioni di euro. La trattativa probabilmente inizierà ma i Gunners dovranno cercare di alzare un pochino l’offerta. Difficile, se non impossibile, l’ipotesi prestito.

