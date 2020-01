Rigore netto per l’Atalanta, il VAR non interviene: regalo all’Inter

L’Inter è stata fermata sul pareggio dell’Atalanta e così la Juventus avrà contro la Roma l’occasione di vincere il titolo d’inverno superando in classifica i nerazzurri. L’Atalanta ha sbagliato nel finale un calcio di rigore con Muriel, fallendo il gol del 2-1. Nel primo tempo però con l’Inter in vantaggio di una rete il VAR (Irrati) non è intervenuto a segnalare un netto fallo di rigore di Lautaro Martinez su Toloi che stava calciando a rete. Con la mano ha agganciato il piede del difensore dell’Atalanta non permettendogli di tirare: sarebbe stato calcio di rigore e anche espulsione.

Rigore netto per l’Atalanta, dov’era il VAR? Le reazioni sui social

Non sono mancate naturalmente le reazioni sui social, in particolare su Twitter, per il rigore non assegnato all’Atalanta, davvero clamoroso, che avrebbe cambiato volto alla partita.

Come #Irrati abbia deciso di non intervenire è un mistero difficile da spiegare. Rigore e rosso senza grossi dubbi. Invisibile in campo per #Rocchi, ma il #Var lo hanno inventato apposta… #InterAtalanta pic.twitter.com/VOdfg527FI — Giovanni Capuano (@capuanogio) January 11, 2020

C’è inoltre chi fa notare che il rigore di Muriel era da ripetere.

Serataccia per #Irrati. Prima il rigore+rosso di Lautaro negati, poi non si accorge che 2 giocatori dell'Inter (Biraghi e Godín) son già dentro l'area sul rigore di Muriel (era da ripetere).

Scommetto che qualche fenomeno farà di tutto per smontare i casi.#InterAtalanta pic.twitter.com/LpwEGU9ixm — Marco ⚪⚫ Gargini 🎗✡🇮🇱🇦🇹 (@MarcoGargini) January 11, 2020

Questi si lamentano da anni per un giallo a Pjanic 😂 #InterAtalanta #Irrati pic.twitter.com/OYFwKxchDp — Maurizio Ercolani (@MauriLog) January 11, 2020

Non solo Giovanni Capuano, anche il giornalista Enrico Varriale ha scritto chiaramente che non è accettabile un mancato intervento del genere da parte del VAR.

Come già scritto al termine del 1mo tempo il rigore non concesso a @Atalanta_BC è errore clamoroso.Nelle ultime 2 settimane #Irrati ha sbagliato molto sia come arbitro in #GenoaSassuolo,che stasera al Var. Cosa aspettano Nicchi e Rizzoli a fermarlo come fatto con altri arbitri ? — enrico varriale (@realvarriale) January 11, 2020

