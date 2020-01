Due stelle della Juventus tra i più sostituiti della serie A

Ci sono due stelle della Juventus tra i giocatori più sostituiti in questo girone d’andata di serie A.

Sky Sport ha raccolto i dati relativi alle prime diciannove giornate del torneo e alla fine il giocatore che più volte è stato richiamato in panchina è un interista, vale a dire Lautaro Martinez. L’argentino per ben 12 volte ha lasciato anzitempo il campo richiamato da Antonio Conte. Che sta gestendo nel migliore dei modi il suo talento argentino.

Juventus, le sostituzioni di Sarri

Non è un caso che tra i giocatori più sostituiti in serie A ci siano due stelle della Juventus. Sarri infatti è chiamato a gestire un organico ampio e che fornisce ampie scelte. In attacco non possono giocare tutti (anche se a volte abbiamo visto il tridente) e la staffetta più utilizzata finora è stata quella tra Dybala e Higuain.

Dybala è stato sostituito per ben 11 volte. In sei occasioni ha lasciato il campo prima del 75′, in cinque dopo questo minuto. Contro la Roma la “Joya” ha evidentemente fatto capire di non aver gradito l’ennesimo cambio.

Per Higuain invece le sostituzioni finora sono state 10. Il “Pipita” è stato richiamato da Sarri tre volte prima del 75′. In ogni caso entrambi stanno giocando una stagione da veri protagonisti con la maglia della Juventus.

