L’estremo difensore della Juventus Gianluigi Buffon ha parlato nel pre partita di Juventus Udinese, match valido per gli ottavi di Tim Cup.

Oggi è la serata di Juventus Udinese. All’Allianz Stadium va in scena un match valido per gli ottavi di finale di Tim Cup. I bianconeri cercano una vittoria sia per avere una continuità sia per andare avanti in una competizione comunque importante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Juventus Udinese, le formazioni ufficiali

Buffon, Juventus Udinese: “Una gara pericolosa”

A commentare la sfida contro i friulani è stato l’estremo difensore dei bianconeri Gigi Buffon. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di ‘Juventus Tv’, nel pre partita: “Sarà una gara pericolosa contro una squadra in grande salute. Servirà molta attenzione, oltre alla giusta rabbia agonistica. La Coppa italia alla fine è sempre un trofeo. La gara in campionato ci ha insegnato che non dobbiamo mai staccare il piede dall’acceleratore. Nel secondo tempo 5-6 opportunità da rete le hanno avute“.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK