Juventus-Parma è la prossima grande sfida di campionato che attende la formazione di Maurizio Sarri.

Si giocherà domenica 19 gennaio con fischio d’inizio alle ore 20.45 e la Juve cercherà di prendersi altri tre punti per continuare nella sua marcia verso lo scudetto. Certo, non sarà semplice, perché i ducali spesso e volentieri è proprio in trasferta che riescono ad esprimere al meglio il loro potenziale.

I bianconeri hanno conquistato il titolo di campione d’inverno. E’ vero che nelle ultime due occasioni chi ha chiuso in testa il girone d’andata poi non ha vinto, ma è altrettanto vero che nelle nove occasioni nelle quali la Juventus ha vinto 15 delle 19 gare giocate ha poi vinto il titolo.

Bianconeri sempre a segno contro il Parma

C’è un dato che sicuramente non fa dormire sonni tranquilli all’allenatore dei ducali. Finora la Juventus nei 24 precedenti casalinghi contro il Parma è sempre riuscita a trovare la via della rete. E in casa non perde da ben 30 partite. E c’è anche un altro dato nelle statistiche de segnalare, ovvero il fatto che Cristiano Ronaldo solo una volta in questa stagione non ha segnato davanti al pubblico amico.

Juventus-Parma, Gervinho pericolo numero uno ma…

Si sarebbe dovuto tener conto anche di Gervinho, che quando vede la Juventus diventa ancora più brillante del solito. L’ivoriano infatti ha già segnato per tre volte ai bianconeri, miglior score contro una squadra di serie A. Sarebbe stato la freccia di D’Aversa l’uomo da tenere d’occhio con maggiore attenzione. Ma non sarà della partita, visto che non è stato nemmeno convocato a causa di un infortunio. Meglio per Bonucci e compagni…

