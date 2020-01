E’ un rimpianto del Calciomercato Juventus di questo mese di gennaio. E non può essere altrimenti, visto che è stato protagonista di un esordio da brividi.

Stiamo parlando di Erling Braut Haaland, 19 anni, centravanti adesso in forza al Borussia Dortmund. Davvero incredibile quello che è accaduto nel pomeriggio in Bundesliga. I gialloneri erano sotto 3-1 contro l’Augsburg, ma poi è entrato il ciclone norvegese. In appena 23 minuti Haaland è riuscito a mettere a segno una straordinaria tripletta, consentendo alla sua squadra di ribaltare il punteggio. Alla fine il Borussia Dortmund ha vinto per 5-3 e ha mandato un messaggio a tutte le rivali per il titolo in Bundesliga.

Di sicuro Favre sarà contento per l’esordio del suo nuovo centravanti, visto che nella prima parte della stagione al Borussia Dortmund era sembrato proprio mancare un giocatore con il killer instinct davanti al portiere. Con un Haaland in queste condizioni sicuramente ci saranno rimpianti da parte della Juventus per il mancato acquisto.

Calciomercato Juventus: era un obiettivo bianconero

Haaland era un obiettivo del club bianconero, stiamo parlando di un bomber che nella prima parte della stagione si è messo in luce con la maglia del Salisburgo non solo nel campionato austriaco, ma soprattutto in Champions League. Un attaccante che ha grandissimi margini di crescita ma che può già fare la differenza, come abbiamo visto. Il Borussia Dortmund ha pagato la clausola rescissoria del giocatore di appena venti milioni di euro per averlo.

