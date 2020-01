Infortunio Danilo Juventus Roma: le ultime sulle condizioni del brasiliano, costretto ad alzare bandiera bianca nel corso del primo tempo.

Un primo tempo assolutamente dominato, ma è arrivato comunque una tegola per la Juventus e per Maurizio Sarri. Nel corso dei primi 45′ infatti è stato costretto ad alzare bandiera bianca Danilo. Problema muscolare molto probabilmente per il terzino brasiliano, che ha lasciato il campo zoppicando in maniera abbastanza vistosa ed evidente. Le sue condizioni andranno comunque valutate e monitorate. Al suo posto è entrato Cuadrado.

Infortunio Danilo Juventus Roma: le ultime sulle sue condizioni

Problema quindi non di poco conto per i padroni di casa, che nelle prossime gare di campionato si troveranno in vera e propria emergenza nel reparto dei terzini. Sarà fuori infatti anche De Sciglio, oltre ai difensori centrali Chiellini e Demiral. Occhio anche al colombiano che è in diffida e che con un cartellino giallo sarà squalificato.

