Guardiola alla Juventus, l’intervista che fa sognare i tifosi (Video)

Pep Guardiola ormai da giorni viene accostato alla panchina della Juventus per la prossima stagione. Lo spagnolo ha rilasciato una intervista che fa accendere la fantasia dei tifosi bianconeri.

L’allenatore del Manchester City, che in Italia ha giocato con le maglie di Roma e Brescia dopo la lunga parentesi al Barcellona, ha parlato a Sky Sport riguardo l’obiettivo primario del suo club, ovvero il trionfo in Champions League. Il City infatti è secondo in Premier League ma con un divario abissale dal Liverpool capolista. Dunque quest’anno non vincerà sicuramente il titolo di campione inglese. Quella relativa alla Champions è una vera e propria ossessione, anche perché il City con lui in panchina non è mai andato oltre i quarti.

Pep Guardiola on winning trophies & not winning the Champions League 🗣"We give a bad message to the new generation to just count the trophies. People believe you are Pep you have to win all the titles every season, It's impossible" pic.twitter.com/yk1FiJtTH0 — Football Daily (@footballdaily) February 11, 2020

Guardiola: «Esonerato se non arriva la Champions? Può darsi»

Guardiola a Sky Sport è concentrato sull’obiettivo ma è anche consapevole che il suo futuro potrebbe non essere più in Inghilterra. «So che la gente mi giudica in base alle vittorie e lo accetto, io voglio vincere la Champions e non vedo l’ora di mettermi al lavoro per preparare gli ottavi contro il Real Madrid, mi divertirò a cercare soluzioni e quelle due settimane saranno il momento più felice professionalmente, immaginando cosa posso inventarmi per batterli. Se non dovessimo riuscirci ok, andrò a bussare all’ufficio del presidente e del direttore sportivo per chiedere se vado bene o no. Mi vorranno esonerare? Ok, grazie è stato un piacere» ha detto lo spagnolo a Sky Sport.

Voci che in fondo alimentano anche il sogno dei tifosi bianconeri di vederlo in futuro sulla panchina della loro squara.

