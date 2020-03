Niente Athletic Bilbao per Higuain: ecco perché

Il futuro di Gonzalo Higuain è tutto da scrivere. L’attaccante argentino potrebbe rinnovare con la Juventus, ma non è da escludere che nel corso della prossima estate possa cambiare aria.

Sarri lo ha voluto fortemente con sè nella sua esperienza in bianconero, conoscendo molto bene il bomber argentino, già allenato sia a Napoli sia a Londra, con il Chelsea. Ma le cose potrebbero cambiare da qui a breve e la Juventus starebbe già cercando un nuovo centravanti. O meglio, l’ha già individuato in Mauro Icardi. Rimane però da capire come l’ex bomber dell’Inter possa arrivare a Torino.

Nei giorni scorsi si è ipotizzato un futuro in Spagna per Higuain ed esattamente all’Athletic Bilbao. Squadra unica nel mondo, che tessera solamente giocatori baschi. L’argentino ha un nonno di origini basche e questo sembrava poter essere un lasciapassare per vestire la maglia biancorossa.

Higuain non può giocare nel Bilbao

A spegnere però questo sussurro di calciomercato ci ha pensato il direttore sportivo dell’Athletic Bilbao Alkorta. «Per poter giocare con noi dovrebbe essere nato o formato qui. Se non rispetta questi parametri non se ne può fare di nulla. Non so se un giorno verranno modificate queste regole, ma adesso non vale» ha detto il dirigente basco a Onda Cero.

Niente futuro al Bilbao dunque per Gonzalo Higuain. Non è da escludere comunque che il centravanti possa continuare la sua esperienza in bianconero anche nella prossima stagione. Molto dipenderà da quel che accadrà nelle prossime settimane, con Sarri e i suoi ragazzi chiamati a vincere non solo in Italia ma anche in Europa.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK