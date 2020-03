Juventus, ecco come Sarri trascorre la sua quarantena

Partite alla tv e contatti con calciatori e collaboratori: ecco come l’allenatore della Juventus Maurizio Sarri trascorre la quarantena.

L’isolamento e la quarantena vale ovviamente anche per i calciatori e gli allenatori. Maurizio Sarri sta vivendo questi giorni nella sua casa di Torino assieme a Enrico, il suo inseparabile amico fin dall’infanzia. Un rapporto vero e sincero, che si sta facendo valere soprattutto in questo periodo. Il tecnico intanto, come riportato da ‘Il Corriere di Torino’, sta provando a lavorare da casa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Cristiano Ronaldo e Georgina a passeggio. Polemiche in Portogallo

Juventus, ecco la quarantena di Maurizio Sarri

Di tempo dall’ultimo allenamento alla Continassa ne è passato davvero tanto. E per di più non si sa quando si tornerà a giocare. L’allenatore dei piemontesi in queste settimane guarda tante partite, sia della Juve che dei prossimi possibili avversari. Il mister sente anche i suoi collaboratori più stretti e alcuni calciatori, con cui ha condiviso la misura del taglio degli stipendi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Taglio stipendi Juventus, ecco le possibili conseguenze

Il tutto ovviamente accompagnato dalle sue inseparabili Merit, che fuma col ritmo di sempre. La sua famiglia è rimasta in Toscana. La moglie Marina e il figlio Nicolé sono infatti soci di un’azienda di prodotti per ufficio e ottimizzazione di attività amministrative e logistiche aziendali. Quest’ultima resta operativa, in quanto offre servizi qualificabili come essenziali. La vita per loro va avanti e si sentono con Sarri telefonicamente più volte al giorno. Qualcosa però si è bloccato. Il riferimento è alla costruzione della nuova casa in Toscana, iniziata un paio di anni fa, e che dista soltanto pochi chilometri da quella attuale. È l’unico progetto che, al momento, rimane fermo. Insomma, questo è il modo in cui il tecnico della Juventus sta vivendo la sua quarantena. Ma anche lui, come tanti, ha una gran voglia di campo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK