Cristiano Ronaldo e Georgina a passeggio. Polemiche in Portogallo

Cristiano Ronaldo e Gerogina sono stati beccati a passeggio sul lungomare di Madeira. In patria, dove ci sono regole restrittive, scoppia il caso.

Cristiano Ronaldo e Georgina beccati a Madeira a passeggiare sul lungomare. E’ lo scatto che ha generato mille polemiche in Portogallo a causa del comportamento del fuoriclasse della Juventus e della sua bellissima compagna. I due hanno violato l’isolamento imposto dalle leggi del paese ed hanno – per così dire – preso un po’ d’aria per le strade del paese. Parole su parole si rincorrono, perché è venuto fuori un autentico tormentone per via della presunta violazione della quarantena precauzionale al Coronavirus.

Cristiano Ronaldo e Georgina

Non più tardi di due giorni fa, CR7 si era reso protagonista di due gesti nobilissimi. Il primo riguardava un dono di cinque ventilatori per la terapia intensiva alla sua Madeira. Vale a dire l’isola che sappiamo essere sua regione natia dove ha vissuto e dove -attualmente- vive ancora gran parte della sua famiglia. La beneficenza del portoghese è stato reso pubblico da Pedro Ramos, segretario regionale per la salute e la protezione civile portoghese. Il secondo, invece, riguarda il taglio degli stipendi con la Juventus. La stessa dei bianconeri ha accettato la decurtazione senza fiatare minimamente.

