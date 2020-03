Top 11 Mourinho, c’è anche Cristiano Ronaldo: ecco la formazione

Top 11 Mourinho: ecco la formazione scelta dall’allenatore portoghese, attualmente al Tottenham. C’è anche Cristiano Ronaldo.

In questo di quarantena, dove si è bloccati in casa, sono tanti i modi per provare a passare il tempo. Molti sono legati anche al mondo del calcio. A fornirne uno è stato José Mourinho, attuale allenatore del Tottenham. Il tecnico portoghese ha partecipato a un’iniziativa di ‘Marca’, noto quotidiano spagnolo, che ha chiesto ad alcuni allenatori ed ex giocatori di stilare la loro Top 11. Lo Special One ha scelto Cech in porta, mentre in difesa una piccola sorpresa è forse la presenza di Gallas. A centrocampo spiccano Lampard e Ozil. Hazard trequartista alle spalle di Drogba e Cristiano Ronaldo. Ecco l’undici completo:

4-3-1-2: Cech; Zanetti, Carvalho, Terry, Gallas; Lampard, Makelele, Ozil; Hazard; Drogba, Cristiano Ronaldo.

