Calciomercato Juventus, Favilli verso Bologna?

Andrea Favilli è un giocatore di proprietà della Juventus. L’attaccante potrebbe finire al Bologna: ecco le ultime sul suo futuro.

Andrea Favilli è uno dei tanti giocatori che la Juventus monitora e osserva in vista di un futuro non così lontano. L’attaccante in questa stagione è in prestito al Genoa e il suo rendimento è stato fortemente condizionato da alcuni problemi fisici. Il suo futuro potrebbe però essere lontano dalla Liguria. Infatti secondo quanto rivelato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, su di lui ci sarebbe l’interesse del Bologna. La trattativa potrebbe entrare nel vivo con la formula del prestito con diritto di riscatto. I rapporti tra i due club sono ottimali, come testimoniato dall’affare Orsolini.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK