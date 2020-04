Calciomercato Juventus, che futuro per Ronaldo e de Ligt?

Calciomercato Juventus: il futuro di Cristiano Ronaldo e di de Ligt è uno dei principali problemi in casa Juventus. Ma qual è la situazione?

Il calciomercato è senza alcun dubbio, in queste settimane di pausa, l’argomento principale e più discusso. In casa Juventus si parla di possibili rinforzi e di alcuni nodi da sciogliere e da risolvere. Tanti i nomi in bilico, ma ci sono giocatori di cui Maurizio Sarri non vorrebbe mai fare a meno. Tra questi, come riportato da ‘Tuttosport’, ci sarebbero Cristiano Ronaldo e de Ligt.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo e de Ligt non si toccano?

Sul portoghese le voci si susseguono e dalla Spagna continuano le indiscrezioni su un suo possibile ritorno al Real Madrid. La Vecchia Signora però non intenderebbe cederlo, visto il grande investimento e il grande ritorno dal punto di vista economico. Discorso diverso per l’olandese, con il Barcellona che starebbe continuando il suo pressing. La Juventus però non intenderebbe cedere due dei suoi gioielli principali. A pensarlo sarebbe in primis Maurizio Sarri.

