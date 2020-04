Demiral lascia la Juventus, Calciomercato: sondaggi dalla Premier

Merith Demiral potrebbe lasciare la Juventus? Interesse dalla Premier League per il difensore turco: ecco tutti i dettagli.

Merith Demiral è fermo ai box a causa di un lungo e grave infortunio. Nel caso di ripresa del campionato in piena estate, il turco potrebbe però tornare in campo e dare il suo contributo. Il suo futuro resta comunque ancora tutto da scrivere e da decidere. Infatti, come riportato dalla stampa britannica, sul centrale ex Sassuolo ci sarebbe l’interesse di alcune squadre di Premier League, in primis il Leicester. Il difensore potrebbe essere il sostituto del partente Soyuncu, suo connazionale. Difficilmente però Maurizio Sarri potrebbe accettare la cessione, che lo considera un pilastro attorno a cui costruire il futuro. Insomma, voci e indiscrezioni che al momento potrebbero non trovare conferme.

